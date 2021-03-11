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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleneksel yöntemlerle 30 yıldır odun ateşinde şekersiz helva üretiyor

İHA

Geleneksel yöntemlerle 30 yıldır odun ateşinde şekersiz helva üretiyor

Karaman’ın Ermenek ilçesinde yaşayan Mustafa Aydoğdu babasından devraldığı mesleği ile 30 yıldır odun ateşinde geleneksel yöntemlerle helva üretiyor.
Geleneksel yapım şekli ve farklı lezzeti ile bölge halkının vazgeçilmez lezzetlerinden olan Ermenek pekmez helvasına her geçen gün rağbet artıyor. Babasından öğrendiği helva ustalığını devam ettiren 52 yaşındaki Mustafa Aydoğdu, 200 metrekarelik imalathanesinde günde ortalama 500 kilo helva ürettiğini, talebe göre bunun bin 500 kiloya kadar çıkardığını söyledi.

“Odun ateşinde farklı bir lezzet katıyor”
Geleneksel Ermenek helvasının yapım aşamalarını anlatan Mustafa Aydoğdu, "Doğal pekmez helvası Ermenek’e has yöresel bir üründür. Bu bölgenin üzümleri toparlanır, kurutulur. Kurutulduktan sonra yıkama işlemlerinden geçirilir, şerbete alınır. Şerbet makinede kaynama olayı gerçekleşmeden odun ateşinde düşük ısıda pekmez oluşturulur. Pekmez oluşturduktan sonra belli bir kıvamda helva makinasına geçer. Helva makinasında çöven bitkisi dediğimiz bitkinin suyuyla yani helva özelliğini veren çöven ile birleştirilir. Daha sonra helva makinasında 1,5 saat civarlarında helva tekrar işleme tabi tutulur daha sonra makineden çıkartılır ve tahin ile birleştirilir. Tahin ile birleştirildikten sonra belli bir kıvam özleşme işlemi ve paketlemeye geçilir. Odun ateşi eskiden beri büyüklerimizden gördüğümüz belli bir kıvam, belli bir lezzet verdiğini biliyoruz. Diğer ateşleri ben daha önceden denedim illaki tadından farklı lezzet oluşuyor odun ateşinde. Günde ortalama 500600 kilo civarında bir ürün imalatı yapıyoruz. İhtiyaç duyulursa kapasitemizi 1.5 tona kadar arttırıyoruz” diye konuştu.

“Bir aile şirketi olarak başladık”
Babasının üretim, kendisinin ise pazarlamasını yaptığının belirten Güven Aydoğdu (27), günlük siparişe göre stoksuz olarak günlük ve taze ürün çıkarttıklarını belirterek, "Babam çocukluğumdan beri bu işin içerisinde ve babasından devralmış. Yaklaşık 3040 senedir bu işle meşgul. Ben bu işin pazarlama bölümündeyim. Babamsa üretim ve ustalığını yapmakta. Ermenek pekmezli helvası, üzüm pekmezinden yapılıyor ve şekersiz ürünlerimiz mevcut bu firmada şekersiz ürünleri ele aldık. Aile olarak 30 yıldır bu işi yapıyoruz, bir aile şirketi olarak başladık. Gelen siparişler üzerine çalışıyoruz, stoklarımız yok. Ürün taze ve günlük çıkıyor gelen siparişi miktarına göre o miktar çıkarılıp gönderiliyor. Elimizde bekleyen ürünlerimiz yok’’ dedi.

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