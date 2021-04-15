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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıveliler’de 150 aileye yardım kolisi

İHA

Sarıveliler’de 150 aileye yardım kolisi

Karaman’da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sarıveliler İlçe Başkanlığı, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayı dolayısıyla gıdadan oluşan yardım kolileri dağıttı.
Salgın nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de zor günlerden geçildiğini belirten MHP İlçe Başkanı Kasım Tunç, "Kronik hastalar ve esnafın yanı sıra yaşlı ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız da bu sıkıntıdan nasibini aldı. Bu dönemde her zamankinden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacımız olduğundan ‘Ramazan kolisi’ adı altında bir yardım kampanyası başlattık. Kısa sürede hayırseverler tarafından karşılık bulan kampanyanın dağıtım sürecini başlattık. Malum korona virüs tedbirleri kapsamında herhangi bir temas olmaması adına, koliler evlere dağıtım ekibimiz tarafından ulaştırılıyor. Salgın süreci ekonomik sıkıntıları da beraberinde getirdiğinden birçok STK çalışmalarını sosyal yardıma yöneltti. Bizlerde bu özverili çalışmalara katkı sağlamak ve hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmak üzere Ramazan ayı boyunca köprü olacağız. Mübarek Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olması hasebiyle de kampanyaya çok sayıda gönüllü hemşerimiz destek veriyor. Hemşerilerimizle eskiden olduğu gibi aynı iftar sofrasında bir araya gelemiyoruz ancak, kampanya vesilesi ile aynı heyecan ve duyguda bir araya geliyoruz. Kampanyamıza destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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