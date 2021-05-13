İmece usulü ile 2 bin 500 metre su borusu döşediler

Karaman’ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesinde yaşayan vatandaşlar imece usulü ile 2 bin 500 metre su borusu döşeyerek, beldeye sulama suyu getirdi.

Beldeye bağlı Çukurbağ Mahallesinde sulama suyu yetersiz kalınca devreye belediye girdi. Belediye olarak vatandaşlara iş makinesi desteği sağladıklarını belirten Belediye Başkanı Mustafa Doğan, "Beldenin Çukurbağ Mahallemize belediye vatandaş iş birliği ile 2 bin 500 metre tarımsal sulama da kullanılmak üzere su borusu döşendi. Yıllardan beri boşa akıp giden kaynak suyu vatandaşlarımızın imece usulü yardımları ve belediyenin de makine desteği ile bir haftada su havuzumuza akıtıldı. 75’lik boruda sürekli akan su ile Çukurbağ Mahallemizin sulama sıkıntısı büyük ölçüde giderildi. Emeği geçen herkese teşekkürler ediyorum” dedi.

Normal şartlarda borusu ile birlikte yaklaşık 100 bin lira maliyeti olan sistem, imece ile sadece 20 bin liraya mal edildi

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