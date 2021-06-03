Karaman Başyayla’da dik ve virajlı yollar genişletiliyor

Karaman’ın Başyayla İlçe Belediyesi ilçede yokuş ve dik olan virajlı yolları genişletiyor.

Ermenek, Güneyyurt ve Kazancı bölgesinden Konya’ya giden sürücülerin güzergahında bulunan Başyayla ilçesinde, trafik kazalarının da meydana gelmesine neden olan dik virajlar genişletilerek düzenlenmeye başlandı. İki ayrı noktadan yol çalışmalarının başladığını belirten Başyayla Belediye Başkanı Ahmet İpek “İlçemiz, komşu ilçelerimiz ile Konya arasında geçiş güzergahındadır. Başyayla’nın arazi yapısının engebeli olması nedeni ile maalesef yollarımızın yokuş ve dik virajları sürücülere büyük zorluk yaşatıyor. Girişimlerimiz sonucu yol yapımına başlandı. İnşallah yol yapım çalışmalarını bir ay gibi kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Yol çalışmalarının bitiminde hem ilçemiz, hem de komşu ilçelerden bu güzergahı kullanan sürücüler bu çileden kurtulmuş olacaklar” dedi.

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