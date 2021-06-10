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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıveliler’de AFAD tarafından çadır kurma eğitimi verildi

İHA

Sarıveliler’de AFAD tarafından çadır kurma eğitimi verildi

Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde AFAD tarafından, jandarma, emniyet ve belediye personeline çadır kurma eğitimi verildi.
Anıt Meydanı’nda verilen eğitimi Sarıveliler İlçe Kaymakamı Ayşegül Efe, Belediye Başkanı Halil Kulak ile Karaman AFAD İl Müdürü Şerife Han da izledi. Verilen eğitimle ilgili olarak Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, muhtemel bir afet ve acil durum müdahalesinde, geçici barınma alanlarının kısa sürede hazır hale getirilmesi, güvenli ve etkili yöntemlerle sürecin daha sağlıklı şekilde işlemesinin son derece önemli olduğu belirtilerek, "Bu kapsamda etkin operasyon yürütebilmek ve kurumsal kapasiteyi geliştirebilmek maksadıyla, AFAD İl Müdürlüğü tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Amirliği ve Belediyemizde görevli personele çadır kurma eğitimi verilmiştir” denildi.

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