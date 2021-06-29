Başyayla Belediyesine 4 yeni araç

Karaman'ın Başyayla İlçe Belediyesine alınan yeni iş makineleri törenle hizmete alındı.

Araçların hizmete başlanması nedeniyle düzenlenen törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ahmet İpek, belediyeye bir adet ekskavatör, bir adet kazıcıyükleyici, bir adet greyder ve bir adet lowbet aracı kazandırdıklarını söyledi. Başkan İpek, belediyemizde yıllardır eksikliğini hissedilen bu iş makineleriyle inşallah dahi iyi hizmetler sunacağız diyerek, “Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Bundan sonra artık şimdiye kadar imkansızlıklardan dolayı zorlandığımız bazı hizmetleri daha kolay halkımızın hizmetine sunacağız. Ben Belediye Başkanı olarak bu iş makinelerin makine parkımıza katılmasında emeği geçen ve bizden desteğini hiç bir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından belediyeye kazandırılan 4 yeni araç İlçe Kaymakamı Muttalip Çetin ile Belediye Başkanı Ahmet İpek tarafından kurdele kesilerek hizmete alındı.

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