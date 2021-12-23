Jandarma trafik ekipleri, MS hastası çocuğun hayalini gerçeğe dönüştürdü

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Karaman'nın Sarıveliler ilçesinde MS (kas erimesi) hastalığı nedeniyle evden çıkamayan 12 yaşındaki Ali Şahin'in hayalini jandarma trafik ekipleri gerçeğe dönüştürdü.

Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe Beldesi Çukurbağ Mahallesinde ikamet eden ve MS hastalığı nedeniyle evde eğitim alan 7'nci sınıf öğrencisi Ali Şahin (12), öğretmenine balkondan trafik jandarma araçlarını gördüğünü ve çok merak ettiğini söyledi. Öğretmenin durumu haber vermesi üzerine Sarıveliler İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, Ali Şahin'i ziyaret etti. Jandarma trafik aracına bindirilen Ali Şahin, bir süre gezdirildi, kullanılan araçlar ve ekipmanlar tanıtıldı.

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