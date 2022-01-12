Sarıveliler- Alanya yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

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Ali Rıza ETCİ/SARIVELİLER (Karaman), (DHA)KARAMAN´da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle SarıvelilerAlanya yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Orta Toroslar'da yer alan Karaman´ın Sarıveliler ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçeyi Alanya'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı. Sarıveliler'i Hadim ilçesine bağlayan kara yolunda ise ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Genel Türkiye-Karaman / Sarıveliler Ali Rıza ETCİ

2022-01-12 14:22:38



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