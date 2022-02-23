Kazada kendi yarasını unuttu, hastaneye gelir gelmez eşini sordu

Karaman’da kaza geçiren karı koca kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, ambulanstan inerken kendi yarasını unutan adam koluna giren sağlık görevlisine "Eşim nerede, ne olursun ben eşimin yanında durmak istiyorum" diye seslendi.

Kaza, Karaman’ın Ayrancı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan K., (31), yönetimindeki 70 AAH 786 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje takla attı. Kaza da sürücü ile yanında bulunan eşi Fatma K. (27) yaralandı. Yaralı karıkoca iki ayrı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Eşi kendinden önce hastaneye gelen Erkan K., ambulanstan iner inmez koluna giren sağlık görevlisine "Eşim nerede, ne olursun ben eşimin yanında durmak istiyorum" diye seslendi. Sağlık görevlisi de yaralı adama, "eşinizin yanına sizi almazlar siz burada tedavi olacaksınız" diyerek durumu izah etmeye çalıştı.

Tedavileri devam eden karıkocanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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