Sarıveliler ilçesinde vatandaşlara fidan dağıtıldı

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde Dünya Ormancılar Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

Dünya Ormancılar Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Anıt Meydanı’nda düzenlenen fidan dağıtımı törenine Sarıveliler Kaymakamı Mehmet Bircan ile Belediye Başkanı Halil Kulak katıldı. Göktepe Orman İşletme Şefliği tarafından organize edilen fidan dağıtımı etkinliğinde, vatandaşlara 2 bin ceviz, selvi, sedir ve karaçamdan oluşan fidanlar dağıtıldı. Etkinlikler çerçevesinde ilçedeki bütün öğrencilere küçük yaşta orman sevgisini aşılamak, ormanın önemi hakkında farkındalık oluşturmak için öğretmen ve öğrencilere de okullarında fidan dağıtımı yapıldı.

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