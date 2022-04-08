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Karaman’da coşan dereler barajlar ve göletleri taşma seviyesine getirdi Türkiye’de en az yağış alan bölgelerinden birisi olan Karaman’da dağlardaki karların erimesiyle birlikte dereler coşarken barajlar taşma seviyesine geldi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: “Su Karaman’ın tarımı için çok önemli”

İHA

Karaman’da coşan dereler barajlar ve göletleri taşma seviyesine getirdi Türkiye’de en az yağış alan bölgelerinden birisi olan Karaman’da dağlardaki karların erimesiyle birlikte dereler coşarken barajlar taşma seviyesine geldi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: “Su Karaman’ın tarımı için çok önemli”

Türkiye’de en az yağış alan bölgelerinden birisi olan Karaman’da, dağlardaki karların erimesiyle birlikte dereler coşarken barajlar ve göletler taşma seviyesine geldi.
Bu yıl kış mevsiminin bol yağışlı geçmesi Karaman’daki 8 baraj ve 8 gölette su seviyesini ikiye katlayarak doldurdu. Tamamen dolan Ayrancı barajı ile Yollarbaşı göledinde su tahliyesi başladı. Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, çiftçilerin ektikleri ürünlerini sulaya bilmek için büyük ümit bağladıkları baraj ve göletlerde incelemelerde bulundu.

“Su Karaman’ın tarımı için çok önemli”
Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Türkiye’nin en az yağış alan illerinden birisi olan Karaman’da, bu yıl tarihi bir kış mevsimi yaşandığını söyledi. Bayram, Allaha hamdolsun ki bu yıl suda çiftçilerimizin yüzü gülecek diyerek, “Çünkü olumsuz şartlarda üretim için sahaya inen çiftçilerimiz hiç bir şekilde su sıkıntısı çekmeyeceğiyle ilgili kana atımız oluştu. Bugün Karaman’da bulunan gölet ve barajlarımızda incelemeler yaptık. Gördük ki gölet ve barajlarımıza ciddi anlamda su girişleri var. Şu anda bulunduğumuz İbrala barajından çiftçilerimiz 2 yıldır su kullanamıyordu. Bugün baktığımızda baraja günlük 1 milyon metre küpün üzerinde bir su girişi var. Aldığımız verilere göre ise barajda 30 milyon metre küp su var. Resmi açıklama olmasa da çiftçimizin bu yıl barajdan yararlanacağını düşünüyoruz. Diğer yandan Karaman’ın tarihi ve en büyük ikinci barajı olan Gödet Barajında yaptığımız incelemede de 100 milyon metre küpün üzerinde bir su var. Barajın dolup taşmasına 1 metre kalmış. Gödet Barajı Karaman’ın tarımı için çok önemlidir. Her ne kadar sulama sistemiyle ilgili sıkıntılarımız olsa da oradaki doluluk bu yıl tarihi rekor kıracağını düşünüyoruz. 32 yıl önce yapılan baraj, ilk defa dolarak taşma seviyesine ulaştı. Öte yandan Ayrancı ilçemizdeki Ayrancı barajı ile bu yıl hizmete geçerek sulama sistemi yapılan Yolarbaşı köyümüzdeki Yolarbaşı göledimiz dolarak tahliyeden su verilmektedir. Bereketli geçen kış mevsiminden sonra Toros dağlarındaki karların erimesiyle beraber dereler taşarak barajlarımızı doldurmaya başladı. Bu sular inşallah bereketli topraklarımıza nimet olaraktan çiftçilerimize geri dönecek" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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