Bakan Varank: "Divle obruk peynirinin kapasitesini arttırmayı hedefliyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sadece obruk adı verilen bir mağarada üretilen ve "Türk rokfor"u da denilen Divle obruk peynirinin yılda 60 ton olan üretim kapasitesini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bölgesel kalkınmayı odağına alan projeleri hayata geçiriyor. Turizmden tarıma, ulaştırmadan çevreye kadar hayatın her alanına dokunan projelerden biri de Karaman’da gerçekleştirildi. Sadece obruk adı verilen mağarada üretilen ve "Türk rokfor"u da denilen peynir, kırmızı rengi ve lezzetiyle dünyada adını duyurmaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen Divle obruk peynirinin üretildiği mağarada incelemelerde bulundu. Yılda 60 ton olan üretim kapasitesini arttırmayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Varank, “Ajandalarımızdan biri de bölgesel kalkınmayı desteklemek. Bölgelerin, şehirlerin, ilçelerin ekonomik anlamda en uygun katkı sağlayacak alanlarını bulup oralara yatırım yapmak” dedi.

KOP İdaresi Başkanlığı, Divle köylülerinin kullanımına sunulacak mandıraya da destek veriyor. Mandıra tamamlandığında günde 5 ton süt işleme kapasitesine ulaşarak mağarada üretilecek peynirin standardını yükseltecek. Divle peynirinin dünya çapında pazarlanmasına ve tanıtımına destek olacak.



"Bu peynir çeşidi katma değeri yüksek bir ürün"

Bakan Varank, Karaman temasları çerçevesinde Ayrancı ilçesinin Divle köyüne geçti. Köyde 36 metre derinlikte, 250 metre uzunluğundaki Divle obruk peyniri mağarasını ziyaret eden Varank, yetkililerden mağaraya ve peynir üretimine ilişkin bilgi aldı. Divle peynirinin sadece içinde bulunduğu mağaradaki bakterilerin etkisiyle oluştuğunu ifade eden Bakan Varank, “Gitgide hem Türkiye’de hem de dünyada daha fazla meşhur olmaya, gündem olmaya başladı. Biz bağlı kuruluşumuz KOP Bölge Kalkınma İdaremizle aslında Ayrancı bölgesindeki küçükbaş hayvancılığın potansiyelini çok önceden keşfetmiştik. İdaremiz 2016 yılında buradaki hayvan varlığını arttırmak üzere çalışmalara başladı. Bu sayede 180 binlerde olan küçükbaş hayvan sayısı şu anda 250 binlere geldi" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, bölgede küçükbaş hayvanlardan elde edilen sütle yapılan bu peynir çeşidinin katma değeri yüksek bir ürün olduğuna dikkat çekerek, "Burada köylüler, kendi sağdıkları sütlerden geleneksel yöntemle, geleneksel mayayla mayaladıkları peynirleri tulumlara koyuyorlar ve şu anda içinde bulunduğumuz obruk mağarasına getiriyorlar. Yerin 35 metre altında sürekli 4 derece sıcaklıkta olan bu mağaraya getiriyorlar. 4 ay boyunca bu mağarada bekleyen peynirler artık kıvamına geliyor ve satışa sunuluyor" dedi.



"Başka mağaralar araştırılıyor"

Divle obruk peynirinin klasik peynirlerin 34 katı fiyatlara satıldığını anlatan Varank, "Tabii böyle orijinal ve sağlıklı bir metotla yapılan peynirlerin katma değeri de diğer peynirlere göre çok farklı oluyor. Mağaradaki bakteriler bu peynirin özel bir şekilde oluşmasına katkı sağlıyor. Buradaki peynir de dünyadaki diğer muadilleriyle, İtalyan, Fransız peynirleriyle rekabet edebilecek bir seviyeye geliyor” diye konuştu.

Mağarada senede 60 ton peynir üretimi yapılabilecek bir kapasite olduğunu vurgulayan Bakan Varank, “Bu kapasiteyi nasıl arttırabiliriz diye düşünüyor, çevredeki diğer mağaralarda araştırmalar gerçekleştiriyoruz. Aynı özelliklere, aynı bakteri ortamına sahip mağaraları devreye sokabilir miyiz, bununla ilgili çalışmalarımız var" dedi.

Peynirin standardını oluşturabilmek için bir mandıra kurulmasını KOP olarak desteklediklerini ifade eden Varank, “Bu sayede Karaman Divle peynirini aynı standartlarda üretebilecek şekilde köylülerimize destek vereceğiz. Bu peyniri Türkiye’ye, dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Şu anda üşüyoruz. Burada şu anda beyaz renkli olan tulumlar, 4 ay sonra bakteriler sebebiyle kırmızı hale geliyor. Köylüler kırmızı hale geldiğinde peynirin olgunlaştığını anlıyor” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ajandalarından birinin de bölgesel kalkınmayı desteklemek olduğunun altını çizen Varank, “Bölgelerin, şehirlerin, ilçelerin ekonomik anlamda en uygun katkı sağlayacak alanlarını bulup oralara yatırım yapıyoruz. Bu manada Karaman Divle peynirinin hem daha fazla üretilmesi, daha kaliteli, daha standart üretilmesi ve daha iyi tanıtılması için bakanlık olarak desteklerimizi vermeye devam edeceğiz” dedi.



Standart getirilecek

Eski adı Divle olan Üçharman köyünde bulunan bir mağara, ünü hızla yayılan peynire ev sahipliği yapıyor. Köylülerin obruk adını verdikleri mağara, peynirin oluşumu için en uygun ortamı sağlıyor. Koyun ve keçi sütünden geleneksel yöntemlerle yapılan peynirler, özel hazırlanan kuzu ve oğlak derilerine basılıp, 36 metre derinliğinde ve 250 metre uzunluğundaki bu mağaraya indiriliyor. Yılın her dönemi 4 derece sıcaklıkta olan mağaradaki peynir tulumları, yaklaşık 4 ay sonra mağaradaki bir bakteri sayesinde kırmızı rengi alıyor.

KOP İdaresi Başkanlığı, “Divle Obruk Peyniri ile Yöremiz Kalkınıyor Projesi” çerçevesinde Divle köyünde mevcut tarımsal kalkınma kooperatifinin işletmesine sunulmak üzere kurulacak mandıraya destek veriyor. Günde 5 ton süt işleme kapasitesi olan mandıra sayesinde hem peynire bir standart getirilecek hem de peynirin üretimi ve pazarlaması arttırılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.