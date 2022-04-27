Karaman'da hızlı tren hattından döşeme ray çalan 4 şüpheli yakalandı

Karaman'da hızlı tren demiryolu hattından piyasa değeri 305 bin lira olan 400 parça demir çaldıkları ileri sürülen 4 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden KaramanUlukışla hızlı tren demiryolu hattından 11 gün önce, 305 bin liralık 400 parça demiryolu hattı döşemesinde kullanılan rayın çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı özel ekip kurarak çalışma başlattı. Ekipler, EreğliAyrancı, Ayrancı Karaman PTS sistemi arasında geçiş yapan yaklaşık 2 bin araç ve 500 saatlik kamera kaydını tek tek incelemesi sonucu plakası çuvalla kapatılan beyaz renkli 06 plakalı kamyoneti tespit etti. Kamyonetin izini süren ekipler, olay günü araç içinde bulunan A.D. (25), V.D. (26), S.C. (40) ve M.C.'yi (23) düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin yapılan sorgulamasında, rayları çaldıkları ve hurdacıya sattığı belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 4 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.

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