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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da çıkan yangında 4 kişilik ailenin yaşadığı ev kül oldu

İHA

Karaman’da çıkan yangında 4 kişilik ailenin yaşadığı ev kül oldu

Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde 4 kişilik ailenin yaşadığı ev, çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, ilçeye bağlı Dumlugöze köyünde H.Ç.'ye ait evde çıktı. Edinilen bilgilere göre, evden dumanların yükseldiğini gören komşuları hemen itfaiyeden yardım istedi. Alevlerin sardığı evi söndürmek için köy halkı seferber olurken; yangın, itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında içindeki eşyalarla birlikte ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Evi yanarak kül olan H.Ç.’nin il dışında çalıştığı, anne H.Ç.’nin de bir çocuğunu okula gönderip, diğer çocuğunun hastane kontrolleri için ilçeye gittiği öğrenildi.
Öte yandan, Dumlugöze Köyü Muhtarı Mehmet Akkol, sosyal medya aracılığı ile evleri ve bütün eşyaları yanarak kullanılamaz hale gelen aile için yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu. Yardım etmek isteyen vatandaşların Sarıveliler Kaymakamlığı veya Dumlugöze Muhtarlığıyla iletişime geçmeleri gerektiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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