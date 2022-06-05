Karaman’da freni boşalan mucur yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

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Karaman’ın Ermenek ilçesinde freni boşalan mucur yüklü kamyonun yol kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında ErmenekSarıveliler yolu Tepebaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mucur taşıyan S.A. yönetimindeki 47 AV 234 plakalı hafriyat kamyonu freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü S.A. yaralandı. Yaralı sürücü çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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