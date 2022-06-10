Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

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Karaman’ın Başyayla ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Kışla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden tarlasına çalışmaya gittiği öğrenilen 68 yaşındaki Duriye Çetin’e yolun karşısına geçtiği sırada M.K. (73) yönetimindeki 35 SBF 70 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan yaşlı kadın, ambulansla kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü M.K., jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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