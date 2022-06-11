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Meyve üreticileri hal binasının açılmasını bekliyor Ermenek Ziraat Odası Başkanı Yusuf Özçelik: “Hal binası bölge çiftçisi için önemli”

İHA

Meyve üreticileri hal binasının açılmasını bekliyor Ermenek Ziraat Odası Başkanı Yusuf Özçelik: “Hal binası bölge çiftçisi için önemli”

Karaman’da Taşeli yöresindeki çiftçiler için Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinin kullanımına yönelik üç ilçe arasına yapılan hal binası 2 yıldır açılmayı bekliyor.
Serper mevkiine yapılan hal binasından Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerindeki çiftçiler yararlanacak. Yöredeki çiftçilerin ürettiği ürünlerin değerinde satılabilmesi için 2017 yılında temeli atılan hal binası 2020 yılında tamamlanmasına rağmen 2 yıldır açılmayı bekliyor.

“Hal binası bölge çiftçisi için önemli”
Hal binası ile ilgili bilgi veren Ermenek İlçe Ziraat Odası Başkanı Yusuf Özçelik, "2015 yılında çiftçilerimizle görüşmeler yaparak bölgemize bir hal binası yapılması için çalışmalara başladık. O dönemin siyasi yöneticileri ile görüştüğümüzde bize tamam bu bölgeye bir hal binası yapalım dediler. Hal binasının 20172018 yılında yapılması kararlaştırıldı. Şuan gördüğümüz hal binası 2020 yılında tamamlanarak bitti. Geçen yıl buranın faaliyete geçmesi, çiftçinin artık yararlanabilmesi için yazışmalar yaptık. Fakat bugüne kadar açılmadı, şimdi sezon başı kiraz hasadı bu haftadan itibaren başlayacak. Yeni gelen valimizin de bu konuya el atarak biran önce bu hal binasının faaliyete geçmesi için yardım talep ediyoruz. Çiftçilerimizin talebi bu şekildedir" dedi.
Çiftçi Mehmet Soylu ise "Bölgemizdeki üreticilerin asıl sıkıntısı ürettiğimiz sebze meyveleri satacak yer bulamamaktır. Ürettiğimiz ürünümüzü yol kenarlarında kasalara koyarak tüccarlara satacağız diye uğraşıyoruz. Bir an önce Serper mevkiinde yapılan hal binasının faaliyete geçirilmesini istiyoruz. Bölgede ortalama beş bin ton kiraz, daha fazlası bunun 34 katı elma, sebze, erik, başka şeyler de üretiliyor. Yani bir hal binası olup da bunlara bizim direkt oraya götürüp tüccara teslim etmemiz bize daha avantajlı olacak. Vakit geçmeden hemen hal binasının açılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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