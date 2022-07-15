Karaman’da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’na 251 fidan dikildi

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Karaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri çerçevesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na 251 yeni fidan dikildi.

Karaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde fidan dikim programı düzenledi. KaramanAyrancı kara yolu üzerinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na 251 yeni fidan dikildi. Vali Tuncay Akkoyun, fidan dikimi yapılan bölge ve dikilen fidanlarla ilgili Orman İşletme Müdürü Ali Özgür Gümüş'ten bilgi aldı.

Fidan dikimi programına, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ile daire müdürleri katıldı.

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