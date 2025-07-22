1980’li yıllarda solo kariyerine başlayan Osbourne, “Crazy Train” ve “Mr. Crowley” gibi parçalarla başarısını pekiştirdi. Müzikal kariyerinin yanı sıra çalkantılı özel hayatı, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, sansasyonel açıklamaları ve sahne şovlarıyla da sık sık gündeme geldi. 2000’li yıllarda ailesiyle birlikte yer aldığı “The Osbournes” adlı reality show ile genç kuşak tarafından da tanındı.

50 yılı aşkın kariyeri boyunca birçok ödül kazanan Ozzy Osbourne, hem Black Sabbath ile hem de solo çalışmalarıyla heavy metal tarihine adını altın harflerle yazdırdı.