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Suudi Arabistan'da bulunan 328 Türk vatandaşı 14 Nisan'da uçaklarla Malatya'ya getirilerek karantinaya alınmıştı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Suudi Arabistan'dan yurda getirilip Battalgazi Yurt Müdürlüğünde 14 gün boyunca karantinaya alınan vatandaşların çocuklarına, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan’ın öncülüğünde Gençlik Merkezleri ve KYK çalışanları tarafından oyuncak verildi.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle: “Battalgazi Yurt Müdürlüğümüzde karantina boyunca misafir olacak çocuklar unutulmadı. Tüm odalar teker teker dolaşıldı. Gençlik Merkezi, KYK çalışanları hepsi il müdürümüz öncülüğünde geleceğimiz olan çocuklarımız için çalıştı. Yeter ki yüzler gülsün.”

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