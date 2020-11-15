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HaberlerGündem3. SayfaKarantina firarisi çalıntı motosikletle yakalandı! - Haberler
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Aydın'da karantinadan kaçan kişi çalıntı motosiklette yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde çalıntı motosiklette yakalanan ve karantinada olması gerektiği belirlenen kişiye idari para cezası uygulandı

Karantina firarisi çalıntı motosikletle yakalandı! - Haberler
AA

Aydın Emniyet Müdürlüğü Mobilpark ekipleri, M.K'nin kullandığı 09 AZ 478 plakalı motosikleti Aydın-İzmir kara yolunda durdurmak istedi.

AA'nın haberine göre, "Dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı motosiklet, kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan incelemede motosikletin 2016 yılında Ovaeymir Mahallesi'nden çalındığı öğrenildi.

Sürücüyle birlikte motosiklette bulunan O.M'nin yapılan kimlik sorgusunda ise yeni tip koronavirüs nedeniyle karantinada olması gerektiği belirlendi.

Motosiklet sürücüsü M.K. işlemleri için emniyete götürülürken, O.M. ise 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı ve filyasyon ekipleri tarafından öğrenci yurduna yerleştirildi.

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