UP

Yönetmen: Pete Docter



Çok sevdiği eşi Ellie'yi kaybettikten sonra hep hayalini kurduğu 'Cennet Şelalesi'ni bulmak için evini balonlarla uçurarak yola çıkan yaşlı Carl'ın öyküsünü izlerken insanın kalbinin erimemesi mümkün değil. Genç izci Russell uçamayn kuş Kevin'li 'Up' her çocuğun her yetişkinin izlemesi gereken bir film...