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Karantina günlerinde evde şiddet gören 20 kadın hayatını kaybetti

Korona pandemisiyle mücadele ettiğimiz, eve kapandığımız günler şiddete uğrayan kadınlar için kâbusa dönüştü. Nisan ayında evde şiddet gören 20 kadın hayatını kaybetti, 20 kadının ise evlerde şüpheli olarak cansız bedenine rastlanıldı. Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan araştırdı...

Kadın cinayetleri
Esra Boğazlıyan

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında karantinanın başladığı ilk 10 günde, ev içinde 10 kadın cinayeti işlenmişti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun Mart ayı raporuna göre; evden çıkmama çağrılarının yapıldığı 11 Mart’tan 31 Mart’a geçen 20 günlük süreçte 21 kadın öldürülmüştü.

NİSAN AYINDA ÖLÜM BİLANÇOSU DEĞİŞMEDİ

Nisan ayının raporu ise bugün paylaşıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun Nisan verileri de durumun vahametini ortaya koydu. 2020 Nisan Ayında Erkekler Tarafından 20 Kadın Öldürüldü, 20 Kadın Şüpheli Şekilde Ölü Bulundu. 14 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 2’si ekonomik bahaneyle, 4’ü barışma isteğini reddetmek ve boşanmayı istemek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

KADINLAR KİMLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Nisan ayında öldürülen 20 kadının 4’ünün kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi. 2’si evli oldukları erkek, 3’ü birlikte olduğu erkek, 7’si tanıdık biri, 2’si oğlu, 1’i babası ve 1’i de tanımadığı biri tarafından öldürüldü.

ATEŞLİ SİLAHLARIN HEDEFİ HALİNE GELDİLER

10’u ateşli silahlarla, 5’i kesici aletle, 3’ü boğularak, 2’si darp edilerek öldürüldü. Nisan ayında öldürülen 20 kadının 16’si evinde, 3’ü sokakta, 1’i arazide öldürüldü. Nisan ayında öldürülen kadınların yüzde 80’i evlerinde öldürüldü.

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