Karasu Nehri'nde rafting yaparak serinliyorlar

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"Sıcakların artmasıyla insanların bu spora, bu tarz faaliyetlere ilgisi artıyor. Gün boyu yüzmek, serinlemek ve adrenalini yaşamak için bize katılıp bu faaliyeti yürütmekteler. Gayet keyifli ve eğlenceli oluyor.

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Parkurumuz uzun, eğlenceli fakat riskli değil. Bu nedenle güvenliği üst düzeyde olan bir parkur. Özellikle Acemoğlu Kanyonu herkes tarafından bilinen bir kanyon.