Karasu ilçesinde hafta sonu yaşanan acil vakaları ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ve SASKİ’nin yaptığı açıklamalarda sorunun içme suyundan kaynaklanmadığı, aşırı kullanılan site ve otel havuzları başta olmak üzere sıcağa bağlı bozulan besinlerin rahatsızlıklara sebep olduğu belirtildi.

Sakarya'nın bayram tatilinde nüfusu artan Karasu ilçesinde iki gün içerisinde 3 bin 362 kişi hastanenin acil servisine başvurmuş, bin 516 kişi bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayeti ile tedavi olduğu belirtilmişti. Konu ile ilgili olarak Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada sorunun turistik amaçlı ilçeye gelen kişilerde görüldüğü belirtilerek, “İki gün içinde toplam bin 516 vaka bulantı, kusma, karın ağrısı veya ishal şeklinde başvurmuştur. Bunların 154'ü 5 yaş altı, gerisi 5 yaş üzeri vakadır. Vakaların yapılan sorgulamalarında herhangi bir ortak su ya da besin kaynağı tespit edilememiştir. SASKİ su analizleri normal çıkmıştır” denildi.

“GIDA ZEHİRLENMELERİ VE HAVUZLAR"

Kısa süreli tedavinin ardından tüm hastaların taburcu edildiği bilgisinin de paylaşıldığı açıklamada, “Karasu ilçesinin nüfusu resmi kayıtlara göre 65 bin olmasına rağmen 9 günlük tatil sırasında 10-15 kat arttığı resmi olmayan kaynaklara göre açıklanmaktadır. Dolayısıyla aşırı kullanılan site ve otel havuzları başta olmak üzere, aşırı sıcağa bağlı dehidratasyon vakaları ve saklama koşullarını kaybedebilen besinlerle oluşabilen gastroenterit vakaları hastanemize başvurmaktadır. Hastaların hepsi kısa süreli müşahede ve tedavi edildikten sonra taburcu edilmiştir. Sağlık Müdürlüğü olarak hastanede tüm diğer sağlık çalışanlarımızla birlikte takiplerimiz devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

“SU KALİTESİ 7/24 TAKİP EDİLİYOR"

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamada da, “Hafta sonu meydana gelen acil vakaları üzerine ivedilikle ekiplerimiz bölgeye yönlendirilmiş ve ilçenin içme suyu kaynaklarından numuneler alınmıştır. Gerek İl Sağlık Müdürlüğü gerekse kurumumuz tarafından yapılan incelemelerde ilçe su kalitesinde herhangi bir soruna rastlanmamıştır. İlçede yaşanan vakalar içme suyu kaynaklı değildir. İlçeye verilen su değerleri 7/24 takip edilmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da belirtildiği üzere vakalar aşırı kullanılan site ve otel havuzları ile gıda zehirlenmesi sebebiyle meydana gelmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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