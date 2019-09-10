Karayolları Genel Müdürlüğü, her yıl yüzlerce hatta binlerce kilometre asfalt döküyor. Bu amaçla, TÜPRAŞ’tan “bitüm” adı verilen, rafineride petrolün damıtılması sırasında arta kalan ve asfaltlamada kullanılan bir karışım satın alıyor. Karayolları’nın, son dönemde kaynak sıkıntısı nedeniyle bitüm borcunun biriktiği ve milyar lira düzeylerine kadar çıktığı belirtiliyor. Bu durum, asfaltlama hedeflerine ve hızına yetişecek kadar bitüm temini sorununu gündeme getirdi. Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü, finansman sorununu çözmek için kolları sıvadı; görüşmeler yapıldı. Bu konuda, mesafe de alındığı belirtiliyor. Borç sorununun kısa süre içinde çözülmesi, bitüm tedarik ve asfaltlama işlemlerinin yeniden hızlanması bekleniyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, karayolu inşa faaliyetleri, kaynak sorunu nedeniyle hızı düşse de aralıksız devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü, gerek müteahhitlere olan gerekse de en büyük gider kalemi olan bitüm için biriken borçları tasfiye etmek Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeler yapıyor. Bu görüşmeler kapsamında Karayolları’na, yaz döneminde 3.5 milyar TL’yi aşkın ek ödenek aktarıldı. Müteahhitlere olan borcun bir bölümü kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün halen müteahhitlere 8-9 milyar TL dolayında borcu olduğu belirtiliyor.



BİTÜM İÇİN MESAİ

Karayolları, son günlerde mesaisinin bir bölümünü de “bitüm” teminine ayırıyor. Karayolları, her yıl yüzlerce hatta binlerce kilometre asfalt döküyor. Bu amaçla, TÜPRAŞ’tan “bitüm” adı verilen asfaltlamada kullanılan bir karışım satın alıyor.

Karayolları’nın, son dönemde kaynak sıkıntısı nedeniyle bitüm borcunun biriktiği ve milyar lira düzeylerine kadar çıktığı kaydediliyor. Bu durum, asfaltlama hedeflerine ve hızına yetişecek kadar bitüm temininde bazı sorunları gündeme getirdi. Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü, finansman sorununu çözmek için ilgili birimlerle görüşmeler yapıyor. Bu konuda belli bir mesafenin de alındığı belirtiliyor.

Sektöre yakın kaynaklar, HABERTÜRK’e yaptıkları açıklamada, borç sorununun kısa süre içinde çözülmesinin beklendiğini belirterek, “Bu sorunun aşılmasıyla birlikte bitüm tedarik ve asfaltlama işlemleri yeniden hızlanacaktır” görüşünü dile getirdi.