Konuşmayı, yemeyi ve hatta gülmeyi bile zorlaştıran ağız yaraları, doğru doğal bakım ile kısa sürede iyileşebilir. Evde bulunan basit bitkiler ve yağlar sayesinde hem ağrıyı hafifletmek hem de enfeksiyonu önlemek mümkün. İşte etkili bitkisel çözümler…

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞININ ÖNEMİ

Ağız ve diş sağlığı, yalnızca estetik görünüm açısından değil, genel sağlık bakımından da büyük önem taşır. Ağız içinde oluşan yaralar; konuşma, yeme, içme gibi günlük aktiviteleri olumsuz etkileyebilir. Bu yaralar, kısa sürede iyileşebilen küçük kesikler şeklinde olabileceği gibi, ağrılı aftlar biçiminde de ortaya çıkabilir. Her ne kadar doğal gargaralarla tedavi edilmeye çalışılsa da, sık tekrarlayan yaralar bazen ciddi rahatsızlıkların habercisi olabilir. Ağız yarası denildiğinde dudak, dil, dil altı, diş etleri, damak veya yanak iç yüzeyinde gelişen mukozal hasarlar kastedilir. Yanlışlıkla ısırma ya da sıcak madde teması sonucu oluşan basit yaralar kendiliğinden iyileşirken, virüs kaynaklı uçuklar gibi ağrılı lezyonlar da görülebilir.

AĞIZ İÇİNDE GÖRÜLEN YAYGIN YARALAR AFT (AFTÖZ ÜLSER) Aftlar, üzeri beyaz ve çevresi kırmızı renkli, oldukça ağrılı yaralardır. Genellikle ağız içinde yer alırlar, dudaklarda görülmezler. Küçük, büyük ya da kümeler halinde oluşabilirler. Sık tekrarlayan aftlar, genellikle bağışıklık sistemindeki bir bozukluğun göstergesidir. UÇUK Herpes simplex virüsü tarafından oluşturulan uçuklar, genellikle dudak ve çevresinde içi sıvı dolu kabarcıklar şeklinde görülür. Bu virüs, vücutta latent halde bulunur ve özellikle bağışıklık sistemi zayıfladığında yeniden aktifleşerek yaralara neden olur. PAMUKÇUK (KANDİDİYAZİS) Candida albicans isimli mantar türünün neden olduğu pamukçuk, sarı-beyaz, yumuşak ve genellikle ağrısız lezyonlarla kendini gösterir. Bebeklerde, takma diş kullananlarda ve bağışıklığı zayıf kişilerde sık görülür. LÖKOPLAKİ Ağız mukozasında veya dilde beyaz, bazen kirli beyaz ya da sarımsı renkte, yüzeyi düz veya pürtüklü plaklar şeklinde görülür. Genellikle sigara içimi veya dumansız tütün kullanımıyla ilişkilidir. Bu alışkanlıklar bırakıldığında lezyonlar genellikle kaybolur.

ERİTROPLAKİ Lökoplakide tarif edilen beyaz lezyonların kırmızı renkli olanıdır. Ciddi bir mukoza hasarına işaret edebilir. LİKEN PLANUS Genellikle dil üzerinde morumsu, kabarık lezyonlar şeklinde görülür. Kronik seyirli bir hastalıktır ve zaman zaman ağrılı olabilir. AĞIZ YARASI BELİRTİLERİ - Ağız içinde kızarık veya beyaz görünümlü yaralar - Lezyon bölgesinde iltihaplanma - Şişlik, ağrı ve hassasiyet - Konuşma, çiğneme sırasında ağrı - Diş fırçalarken sızı - İştahsızlık ve boğaz ağrısı - Bazı durumlarda hafif ateş Genellikle 1-2 gün içinde iyileşen ağız yaraları, bazı durumlarda 10 güne kadar sürebilir. Eğer bu süre uzuyorsa ya da yaralar sık sık tekrarlıyorsa, altta yatan vitamin eksiklikleri, bağışıklık zayıflığı veya Behçet hastalığı gibi rahatsızlıklar araştırılmalıdır. AĞIZ YARASINA İYİ GELEN DOĞAL YÖNTEMLER KARBONAT Karbonat, iltihapları azaltarak hem ağrıyı hafifletir hem de yara iyileşmesini destekler. Bir çay kaşığı karbonatla az miktarda ılık su karıştırılarak macun kıvamında hazırlanır ve doğrudan yaranın üzerine sürülür. Bir süre bekletildikten sonra ılık suyla durulanmalıdır.

TUZ Tuzlu suyla gargara yapmak, ağız yaralarının iyileşmesine yardımcı olur ve ağrıyı hafifletir. Yarım bardak ılık suya bir çay kaşığı tuz eklenerek hazırlanır ve günde birkaç kez, 15-30 saniye süreyle gargara yapılır. KARANFİL YAĞI Karanfil yağı, güçlü bir ağrı kesici etkiye sahiptir. Aft benzeri ağrılı yaralarda birkaç damla karanfil yağı pamuğa damlatılarak lezyon üzerine uygulanabilir. ALOE VERA Aloe vera jeli, doğrudan aftın üzerine sürülerek ağrıyı azaltır ve iyileşmeyi hızlandırır. Ayrıca uçuk ve dudak çatlaklarında da etkilidir. MEYAN KÖKÜ Doğal iyileştirici özelliği sayesinde ağız yaralarının kısa sürede toparlanmasına yardımcı olur. Meyan kökü çayı veya özütü gargara şeklinde kullanılabilir. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI Antimikrobiyal özellikleriyle bilinen Hindistan cevizi yağı, ağız içi enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Susam yağı veya diğer yenilebilir yağlarla karıştırılarak gargara şeklinde kullanılabilir. ADAÇAYI Mikrop öldürücü etkisiyle bilinen adaçayı, ağız yaralarının tedavisinde etkili doğal bir çözümdür. Demlenmiş adaçayıyla gargara yapmak veya kısa süre ağızda tutmak, hem iltihapları azaltır hem de ağrıyı hafifletir.