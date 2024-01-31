Karbonatın faydaları nelerdir? Karbonat nelere iyi gelir, faydaları ve zararları nedir? Karbonat, pek çok yarara sahip olan bir üründür. Dişlerden cilt bakımına kadar farkı alanlarda kullanılan karbonat, karbonik asit türlerindendir. Ayrıca cilt maskelerinin de temel maddesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Karbonatın faydaları nelerdir? Karbonat nelere iyi gelir, faydaları ve zararları nedir? İşte, detaylar.

Mide yanmalarını tedavi eder, hazımsızlığı iyi gelir. Mısırlılar tarafından sabun yapımında kullanılan karbonat 1860'lı yıllardan sonra yemekler de kullanılmaya başlanmıştır. 1930’lu yıllarda ise tıbbi bir ajan olduğu ispatlanmıştır. Karbonatın faydaları ve zararları nelerdir? Karbonat nelere iyi gelir? Karbonatın faydaları İbrahim Saraçoğlu. Karbonat cilde faydalı mı? Karbonat kireçlenmeye iyi gelir mi? Karbonat uyuza iyi gelir mi? Karbonat sigara bıraktırır mı? İşte, merak edilen detaylar.

Karbonatın Faydaları

Dişleri Temizler: Düzenli kullanımıyla lekelerin azaldığı ve karbonatın diş beyazlatma etkisi olduğu gözlemlenmiştir.

Koltuk altı kararmalarını önler: Karbonat ve limon suyu karışımı koltuk altına sürüldüğü zaman kararma görüntüsü sorunu çözülür. Koltuk altının daha iyi kokması sağlanır.

Sindirimi kolaylaştırır: Özellikle limon karbonat suyla tüketildiğinde sindirimin kolaylaşmanda etkilidir.

Boğaz enfeksiyonuna iyi gelir: Ağız ve boğazda oluşan enfeksiyonların giderilmesinde karbonattan yardım alınabilir.

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Cildi temizler: Cilt bakımı için son derece faydalıdır. Maske yapılarak cilt üzerine sürüldüğünde ölü derinin gittiğini ve cildin parlaklık kazandığını görebilirsiniz.

Ev temizliğinde kullanılır: Ev temizliği için oldukça iyi bir tercihtir.

Saç rengini açar: Karbonatla kısa sürede saçınızın rengini açabilirsiniz. Birkaç malzeme ekleyerek ya da saçınıza karbonat sürerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Kepeğe iyi gelir: Şampuanınızın içine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar karbonat ekleyerek ya da saçlarınızı yıkayıp duruladıktan sonra 1 tatlı kaşığı kadar karbonatı saç derinize nazik bir şekilde uygulayarak kepeklerden kurtulabilirsiniz.

Karbonatın Zararları

Karbonat kullanımı sonucunda herhangi bir toksik etki yaratmaz. Gerek evinizde gerekse cildinizde güvenle kullanabileceğiniz bir üründür. Ancak gıda olarak tüketilen karbonatın miktarı önemlidir. Aşırı tüketimi vücuttaki potasyum seviyesini etkileyebilir ve potasyum eksikliğine yol açabilir. Vücudunuzda ödem problemi varsa kullanımı tavsiye edilmemektedir. Aşırı tüketimi vücudunuzdaki asit baz dengesinin bozulması gibi sorunlara sebebiyet verebilir. Bu sebeple de mide bulantısı, kusma, baş dönmesi gibi etkiler yaşanabilir. Her besinde olduğu gibi karbonat için de kullanım miktarı oldukça önemlidir.

Karbonat Nelere İyi Gelir?

Sindirimi İyileştirir

Dişleri Beyazlatır

Enflamasyonu ve Enfeksiyonu Azaltır

Doğal Olarak Koku Gidericidir

Cilt Sorunlarını Tedavi Eder

Isırıkları ve Sokmaları Yatıştırır

Atletik Performansı Artırır

Meyve ve Sebzelerinizi Temizler

Karbonatın Faydaları İbrahim Saraçoğlu

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Karbonatın sayısız faydası Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafında da dile getirilmiştir. Saraçoğlu'na göre karbonatlı suyun alkali haline gelir ve sağlığa da çok faydalıdır. Karbonatla zenginleştirilen su mineral açısından da zengin hale geleceği için iç organlar için dezenfektan vazifesini yerine getirir. Aç karnına tüketiminin herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Mide sorunları için aç karnına içmek çok daha etkilidir.

Karbonat Cilde Faydalı Mı?

Cilt Gözeneklerini Temizler: Karbonat cilt gözeneklerini temizler ve cilt için gerekli nemlendirmeyi yapar; cildi sıkılaştırıcı özelliğe de sahiptir.

Siyah noktaları yok eder: Belirli bir süre uygulandığı durumlarda karbonatın ciltteki tüm siyah noktaları yok ettiği belirlenmiştir. Siyah noktaları giderdiği gibi tekrar belirginleşmesinin de önüne geçmektedir.

Sivilceleri yok eder: Sivilcelerin geçmesi amacıyla karbonatın kullanılması oldukça önemlidir. Mevcut sivilcelerin dökülmesini sağlar ve yeni sivilce oluşumunu engeller.

Cilt Lekelerinin Azaltılmasında Kullanılır: Cilt beyazlatma özelliği bulunan karbonat, lekelerin yavaşça açılmasını sağlar. Farklı etkenler sonucunda oluşan cilt lekelerini karbonat maskesi ise giderebilirsiniz. Cilt beyazlatma özelliği olduğu için de düzenli kullanımla cilt tonunuzu eşitlemenize yardımcı olur.

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Ölü Hücrelerden Arınmanızı Sağlar: Kimyasallara ve pahalı bakım tedavilerine maruz kalmak istemiyorsanız evde yapacağınız karbonat maskesi sayesinde ölü derilerinizden kurtulabilirsiniz. Karbonat maskesi sayesinde cildiniz parlak, sağlıklı ve doğal bir görünüme kavuşacaktır.

Güneş yanığı giderici: Güneş yanığının acısını çok çabuk yatıştırır. Ilık banyo suyuna katılan bir miktar karbonat veya günlük kullandığınız vücut losyonuna katacağınız karbonat sayesinde güneş yanığının oluşturduğu sıkıntıların önüne geçebilirsiniz.

Karbonat Kireçlenmeye İyi Gelir Mi?

Georgia Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar otoimmün hastalıkları kontrol altına alacak bir çözüm buldular. Onlara göre, günlük bir doz karbonat (sodyum bikarbonat), romatoid artrit gibi otoimmün hastalıkların neden olduğu iltihabın azaltılmasına yardımcı olabilir. Sodyum bikarbonat vücuda girdiğinde bir sonraki öğünün sindirilmesi için midede aşırı asit üretimini tetikleyen bir bazdır. Bunun yanı sıra mezotel hücrelerine bağışıklık tepkisi üretmemelerini de emreder ve bu da otoimmün hastalığın daha da kötüleşmesini engeller.

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Karbonat Uyuza İyi Gelir Mi?

Pek çok faydası bulunan karbonat uyuza da iyi gelmektedir. Uyuza yakalanan kişiler duş aldıkları suya karbonat eklediklerinde uyuzun şikâyetlerin hafiflediğini göreceklerdir. Karbonatlı suyla yıkanmanın uyuz tedavisinde günde iki kere yapılması tavsiye edilir.

Karbonat Sigara Bıraktırır Mı?

Belki de en çok merak edilen soruların başında karbonatın sigara bıraktırma üzerindeki etkisi gelmektedir. Sigara, insan sağlığını tehlikeye sokan en kötü alışkanlıklardan biridir. Çok sayıda kanserojen maddeyi bir arada barındıran sigarayı bırakmak kendinize yapabileceğiniz en güzel iyiliklerden olacaktır. Öncelikle 1 bardak suyun içine 1 yemek kaşığı karbonatı katıp, iyice karıştırın. Canınız her sigara çektiğinde bu karışımı gargara yapın. Bu karışım sayesinde sigara içme isteğinizin azaldığını fark edeceksiniz.

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