Karbonatın faydaları nelerdir? Karbonat nelere iyi gelir, faydaları ve zararları nedir?
Karbonat, pek çok yarara sahip olan bir üründür. Dişlerden cilt bakımına kadar farkı alanlarda kullanılan karbonat, karbonik asit türlerindendir. Ayrıca cilt maskelerinin de temel maddesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Karbonatın faydaları nelerdir? Karbonat nelere iyi gelir, faydaları ve zararları nedir? İşte, detaylar.
Mide yanmalarını tedavi eder, hazımsızlığı iyi gelir. Mısırlılar tarafından sabun yapımında kullanılan karbonat 1860'lı yıllardan sonra yemekler de kullanılmaya başlanmıştır. 1930’lu yıllarda ise tıbbi bir ajan olduğu ispatlanmıştır. Karbonatın faydaları ve zararları nelerdir? Karbonat nelere iyi gelir? Karbonatın faydaları İbrahim Saraçoğlu. Karbonat cilde faydalı mı? Karbonat kireçlenmeye iyi gelir mi? Karbonat uyuza iyi gelir mi? Karbonat sigara bıraktırır mı? İşte, merak edilen detaylar.
Karbonatın Faydaları
Karbonatın Zararları
Karbonat kullanımı sonucunda herhangi bir toksik etki yaratmaz. Gerek evinizde gerekse cildinizde güvenle kullanabileceğiniz bir üründür. Ancak gıda olarak tüketilen karbonatın miktarı önemlidir. Aşırı tüketimi vücuttaki potasyum seviyesini etkileyebilir ve potasyum eksikliğine yol açabilir. Vücudunuzda ödem problemi varsa kullanımı tavsiye edilmemektedir. Aşırı tüketimi vücudunuzdaki asit baz dengesinin bozulması gibi sorunlara sebebiyet verebilir. Bu sebeple de mide bulantısı, kusma, baş dönmesi gibi etkiler yaşanabilir. Her besinde olduğu gibi karbonat için de kullanım miktarı oldukça önemlidir.
Karbonat Nelere İyi Gelir?
Karbonatın Faydaları İbrahim Saraçoğlu
Karbonatın sayısız faydası Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafında da dile getirilmiştir. Saraçoğlu'na göre karbonatlı suyun alkali haline gelir ve sağlığa da çok faydalıdır. Karbonatla zenginleştirilen su mineral açısından da zengin hale geleceği için iç organlar için dezenfektan vazifesini yerine getirir. Aç karnına tüketiminin herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Mide sorunları için aç karnına içmek çok daha etkilidir.
Karbonat Cilde Faydalı Mı?
Cilt Gözeneklerini Temizler: Karbonat cilt gözeneklerini temizler ve cilt için gerekli nemlendirmeyi yapar; cildi sıkılaştırıcı özelliğe de sahiptir.
Siyah noktaları yok eder: Belirli bir süre uygulandığı durumlarda karbonatın ciltteki tüm siyah noktaları yok ettiği belirlenmiştir. Siyah noktaları giderdiği gibi tekrar belirginleşmesinin de önüne geçmektedir.
Sivilceleri yok eder: Sivilcelerin geçmesi amacıyla karbonatın kullanılması oldukça önemlidir. Mevcut sivilcelerin dökülmesini sağlar ve yeni sivilce oluşumunu engeller.
Cilt Lekelerinin Azaltılmasında Kullanılır: Cilt beyazlatma özelliği bulunan karbonat, lekelerin yavaşça açılmasını sağlar. Farklı etkenler sonucunda oluşan cilt lekelerini karbonat maskesi ise giderebilirsiniz. Cilt beyazlatma özelliği olduğu için de düzenli kullanımla cilt tonunuzu eşitlemenize yardımcı olur.
Ölü Hücrelerden Arınmanızı Sağlar: Kimyasallara ve pahalı bakım tedavilerine maruz kalmak istemiyorsanız evde yapacağınız karbonat maskesi sayesinde ölü derilerinizden kurtulabilirsiniz. Karbonat maskesi sayesinde cildiniz parlak, sağlıklı ve doğal bir görünüme kavuşacaktır.
Güneş yanığı giderici: Güneş yanığının acısını çok çabuk yatıştırır. Ilık banyo suyuna katılan bir miktar karbonat veya günlük kullandığınız vücut losyonuna katacağınız karbonat sayesinde güneş yanığının oluşturduğu sıkıntıların önüne geçebilirsiniz.
Karbonat Kireçlenmeye İyi Gelir Mi?
Georgia Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar otoimmün hastalıkları kontrol altına alacak bir çözüm buldular. Onlara göre, günlük bir doz karbonat (sodyum bikarbonat), romatoid artrit gibi otoimmün hastalıkların neden olduğu iltihabın azaltılmasına yardımcı olabilir. Sodyum bikarbonat vücuda girdiğinde bir sonraki öğünün sindirilmesi için midede aşırı asit üretimini tetikleyen bir bazdır. Bunun yanı sıra mezotel hücrelerine bağışıklık tepkisi üretmemelerini de emreder ve bu da otoimmün hastalığın daha da kötüleşmesini engeller.
Karbonat Uyuza İyi Gelir Mi?
Pek çok faydası bulunan karbonat uyuza da iyi gelmektedir. Uyuza yakalanan kişiler duş aldıkları suya karbonat eklediklerinde uyuzun şikâyetlerin hafiflediğini göreceklerdir. Karbonatlı suyla yıkanmanın uyuz tedavisinde günde iki kere yapılması tavsiye edilir.
Karbonat Sigara Bıraktırır Mı?
Belki de en çok merak edilen soruların başında karbonatın sigara bıraktırma üzerindeki etkisi gelmektedir. Sigara, insan sağlığını tehlikeye sokan en kötü alışkanlıklardan biridir. Çok sayıda kanserojen maddeyi bir arada barındıran sigarayı bırakmak kendinize yapabileceğiniz en güzel iyiliklerden olacaktır. Öncelikle 1 bardak suyun içine 1 yemek kaşığı karbonatı katıp, iyice karıştırın. Canınız her sigara çektiğinde bu karışımı gargara yapın. Bu karışım sayesinde sigara içme isteğinizin azaldığını fark edeceksiniz.