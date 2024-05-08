Karbonhidrat kaynağında değişik alternatif arayanlar için: Domatesli pilav tarifi
İnsanlar genellikle her akşam yemeğinde pilav veya makarna gibi karbonhidrat açısından zengin ana yemekler yaparlar. Ancak her akşam aynı pilavı yemek sıkabileceğinden daha farklı tarifler arayabilirler. İşte, sizin için ufak bir dokunuşla yapabileceğiniz domatesli pilav tarifi!
Pilav yemek masalarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Çoğu ana yemeğin yanında doymak için tercih edilen bu pilavı bu sefer farklı bir malzemeyle çeşitlendirmeye ne dersiniz? Sadece domates ekleyerek hazırlayabileceğiniz bu pilav, farklı rengi ve güzel görüntüsü sayesinde çocuklar tarafından da sevilerek tüketilebilir. İşte, domatesli pilavın yapılışı...
DOMATESLİ PİLAV
MALZEMELER:
1,5 su bardağı pirinç
1 adet küçük soğan
2 adet rendelenmiş domates
2,5 su bardağı sıcak su
Damak tadınıza göre tuz ve karabiber
YAPILIŞI:
Derin bir kaba pirincinizi alın ve içerisine tuz ile ılık su ekleyerek bir kapta 20 dakika boyunca bekletin. Daha sonra pirinci yıkayıp süzün. Bu aşamada soğanınızı soyun ve rendeleyin.
Bu sırada tavaya sıvıyağınızı alın ve içerisine rendelediğiniz soğanı ekleyin. Biraz kavurduğunuz soğanların üzerine rendelediğiniz domateslerinizi de ilave edin ve 4 dakika kadar kavurun.
Ardından tencerenize pirinç, karabiber ve tuzunu ekleyin. Bu aşamada pirinci kırmadan 3-4 dakika daha karıştırın. Bu aşamada üzerine kaynamış suyunu ekleyin ve tencerenin kapağını kapatın.
Kısık ateşte pişirin ve suyunu tamamen çektiğinde pişen pilavınızı ocaktan alın. Ocaktan aldığınız pilavı bir beze sararak veya kağıt havlu koyarak dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!