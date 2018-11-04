Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta mücadelesinde Levent Açıkgöz'ün takımı Kardemir Karabükspor ile Sait Karafırtınalar'ın çalıştırdığı Boluspor kozlarını paylaştı.

Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Boluspor 2-0'lık skorla kazanarak lider Gençlerbirliği'ni takibini sürdürdü. Konuk takımın gollerini 40. dakikada Özgür Can Özcan ile 62. dakikada Guido Koçer kaydetti. Boluspor'da Emre Gültekin, 85'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Alınan bu sonucun ardından Karabükspor üst üste 8. yenilgisini alarak -2 puanda kaldı. Boluspor ise Gençlerbirliği yenilgisini unutturarak yeni bir başlangıç yaptı ve puanını 26'ya çıkardı. TFF Kulüp Lisans Kurulu, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Kardemir Karabükspor'un 3 puanını silmişti.

Ligin bir sonraki haftasında Karabükspor deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Boluspor evinde Denizlispor'u konuk edecek.

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