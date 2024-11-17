Kardeş kavgası cinayetle bitti
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 36 yaşındaki Ahmet Hasırcı, kavga ettiği 38 yaşındaki ağabeyi Mehmet Hasırcı'yı boğarak öldürdü.
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kozçeşme köyünde yaşayan Ahmet Hasırcı ile ağabeyi Mehmet Hasırcı arasında iddiaya göre, evde alkol aldıkları sırada henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Kavganın büyümesi üzerine iddiaya göre Ahmet Hasırcı, kardeşini boğarak öldürdü.
Sesleri duyan köylülerin haber vermesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Hasırcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ahmet Hasırcı da jandarma tarafından gözaltına alındı.
Hasırcı'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının buradaki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine gönderildi.
Olayla ilgili inceleme başlattı.