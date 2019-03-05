Duruşma sonrası gerginlik çıktı

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Geçen 28 Ocak'ta Gazi Bulvarı yan yolda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Satılmış Fırat yönetimindeki motosiklete, Gökhan Gökkuyas yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan ve başındaki kask çıkan Fırat yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Gökkuyas, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DHA'nın haberine göre, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Gökhan Gökkuyas'ın yargılanmasına, Antalya 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya, Satılmış Fırat'ın ailesi ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Gökkuyas savunmasında, olay günü otomobiliyle 50- 60 kilometre hızla gittiğini iddia ederek, "Kendi şeridimde giderken karşıdan gelen bir aracın farı gözümü aldı. Sağa manevra yapamadığım için sola manevra yaptım. Sonradan motor olduğunu anladığım araçla çarpıştım. Çevrede kalabalığı görünce linç edeceklerinden korkarak evime sığındım. Polisi arayarak olayı anlattım" dedi.
'SAVUNMASI SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK'
Fırat Ailesi'nin avukatı Erkan Yücel Dönmez, sanığın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek, "Sanık ifadesinde, kazadan iki saat önce alkol aldığını söylemişti. Adli tabip raporuna göre sanıkta 0,75 promil alkol çıktı. Olay yerinde fren izi yoktur. Kendi aracında meydana gelen hasardan şiddet anlaşılabilir. Sağa kayma imkanı varken, sola dönmesi alkol nedeniyle bu kazayı yaptığını gösterir. Kendisinin ehliyeti de daha önceden alkollü araç kullanmaktan alınmıştır. Bize göre olası kast hükümleri dahi uygulanabilir" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
DURUŞMA SONRASI GERGİNLİK
Duruşma sonrasında Satılmış Fırat'ın ailesi ile sanık sürücünün yakınları arasında gerginlik yaşandı. Fırat'ın annesi adliye çıkışında gözyaşı dökerken, ablası Burcu Kınayman ise sanık Gökhan Gökkuyas'ın yakınlarına tepki gösterdi. Kınayman, sürücünün kaza sonrasında aracında hasar oluşup oluşmadığını kontrol ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığını öne sürerek, sanık yakınlarının kendilerini tehdit ettiğini, 7 aylık hamile yengesi Cansu Fırat'ın da şiddete uğradığını iddia etti.
'ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALAMADAN CAN VERDİ'
Burcu Kınayman, olaya dikkat çekmek için adliye çıkışında arkadaşının cep telefonuyla yaptığı kayıtta, duruşma sürecini anlattı. Sanığın en üst sınırdan ceza almasını istediklerini belirten Kınayman, hiçbir kusurunun olmadığını öne sürdüğü kardeşinin, 2 ay sonra doğacak kız çocuğunu kucağına alamadan can verdiğini vurguladı. Burcu Kınayman, kardeşine çarparak ölümüne neden olan sürücü gibi alkollü araç kullanarak insanları hayattan, yakınlarından koparanlara en yüksek cezaların verilmesi için imza kampanyası başlattıklarını söyledi. Bu konuda kamuoyu oluşturmak için herkesten destek beklediklerini söyleyen Kınayman, 'FıratİçinAdalet' başlığıyla sosyal medya üzerinden de kampanya başlattıklarını kaydetti. Burcu Kınayman, "2 ay sonra doğacak yeğenim babasız kaldı. Kardeşim için adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.
Kınayman ayrıca, kazayı anlattığı alt yazılı videoyu da sosyal medyada paylaştı.
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