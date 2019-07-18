Kardeşim Benim filmi oyuncuları kimler? Kardeşim Benim filminin konusu ne? soruları film hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Burak Özçivit, Murat Boz ve Aslı Enver'in başrollerini paylaştığı Kardeşim Benim filminden ayrıntılar haberimizde.

KARDEŞİM BENİM OYUNCULARI

Mert Baykal'ın yönettiği Kardeşim Benim filminin oyuncu kadrosunda Burak Özçivit - Hakan, Murat Boz - Ozan, Aslı Enver - Zeynep Uysal, Ahmet Gülhan - Erkan Baba, Ferdi Sancar - Tato, Burak Satıbol - Bakkal, Gözde Mutluer - Ayşe, Nazan Kesal - Ayşe'nin annesi yer alıyor.

KARDEŞİM BENİM FİLMİ KONUSU

Sakin ve gizemli bir karaktere sahip olan Hakan, 30 yaşında alternatif müzik yapan ünlü bir sanatçıdır. Magazinden uzak bir hayat sürmeye çalışsa da kardeşi Ozan ile olan küslükleri magazinin ilgisini çeker. Ozan ise 28 yaşında ünlü bir pop yıldızıdır. Abisinin aksine neşeli, esprili, konuşkan ve sosyal biridir. Araları yıllardır düzelmeyen iki kardeş uzun zamandır bir araya gelmemiş, hatta babalarının hastalığında dahi farklı zamanlarda ziyaretine gitmişlerdir.

Bu soğukluğun nedeni ise çocukluk yıllarına kadar uzanmaktadır. Annlerini küçük yaşta kaybeden iki kardeşin babaları Erkan düğün şarkılığı ile geçimini sağlamaktadır.

Üçü kasaba kasaba düğünlerde dolaşmış, küçüklüklerini resmen göçebe bir şekilde sürdürmüşlerdir. Bu dönemde babası küçük kardeş Ozan’ın tüm sorumluluğunu, abisi Hakan'a devreder. Abi Hakan bu yüzden erken olgunlaşır. Ozan ise Hakan’ın içinde kalan çocukluğu doya doya yaşamıştır. Bu ikili durum abi kardeş ilişkisini zamanla zedeler...

Babalarının cenazesi iki kardeşi yıllar sonra bir araya getiren yegane şeydir. Her ikisi de son görevlerini yerine getirip bir an önce kendi hayatlarına geri dönmeyi planlarken, geride kalan vasiyet her şeyi değiştirecektir.