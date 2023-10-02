2 çocuk annesi kardeşinin evinde balkondan düştü
Samsun'da, aynı binada oturdukları kardeşinin evine giden 2 çocuk annesi Eda Ertan, balkondan düştü. Ağır yaralanan genç anne, hastanede kurtarılamadı
Samsun'da, kardeşinin evinde balkondan düşen Eda Ertan (28), yaşamını yitirdi.
Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Eda Ertan, aynı binada oturdukları kardeşinin 3'üncü kattaki evinin balkonundan düştü.
Ağır yaralanan Eda Ertan, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.