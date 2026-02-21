'Kardeşler Araştırma', gösterime hazır

Poll Films by Polat Yağcı ile 25 Film ortak yapımcılığında hayata geçirilen 'Kardeşler Araştırma' fragmanı yayınlandı. Başrollerini Cem Gelinoğlu ile Doğu Demirkol’un paylaştığı komedi filminin izleyiciyle buluşması için geri sayım başladı.

Aksiyon ve mizahı harmanlayan filmde Cem Gelinoğlu’nun canlandırdığı 'Orhan' ile Doğu Demirkol’un hayat verdiği 'Erhan', İstanbul’da özel dedektiflik yapan iki kardeş olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.

Londra’da tamamladıkları sıradan bir dosyanın ardından ülkelerine dönen ikili, bu kez devlet destekli gizli bir operasyonun parçası oluyor. İngiliz bir diplomatla ilgili kritik bir görev üstlenen kardeşler, kendilerini siyasi dengeleri etkileyebilecek olayların ortasında buluyor.

'Kardeşler Araştırma'da Cem Gelinoğlu ile Doğu Demirkol'a; Güven Kıraç (Mithat) ve Eray Kaman (Ercüment) eşlik edecek. Filmin senaryosu Koray Şahin, Murat Kaman ve Eray Kaman imzası taşırken, yönetmen koltuğunu Koray Şahin ile Murat Kaman paylaştı.