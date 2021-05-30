Kardeşlerim dizisinin 15. son bölümünde; Harika sinsi planına Suzan'ı inandırıp kendi tarafına çekerken, Ömer'i okuldan attırmanın yollarını arar. Kardeşlerim 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim 15. son bölüm...
KARDEŞLER 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
— atv (@atvcomtr) May 29, 2021
KARDEŞLER 15. SON BÖLÜM
Ömer kendini savunmak zorunda kalır. Akif'le Nebahat Melisa'yı Kadir'den uzak durması için uyarırken, Doruk ve Asiye'den habersizdirler. Akif, Suzan'ın iflası için sinsi planını uygulamaya koyar.
Tolga, Ömer ve Kadir'den intikam almak için Asiye'yi zor duruma sokacak plan yapar.
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