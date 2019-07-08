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Kardeşlerin tüfekle şakası faciayla bitti!

DHA

Gaziantep'te yaşayan 16 yaşındaki Serdar K., evinde babasına ait av tüfeği alarak kardeşi 14 yaşındaki Ender ile şakalaşmaya başladı. Bu sırada yanlışlıkla tetiği dokununca şaka faciayla noktalandı. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Ender, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Gaziantep

Gaziantep'te yaşayan Serdar K. (16) ve Ender K. (14) kardeşlerin tüfekle şakası faciayla bitti.

Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Serdar K., babasına ait tüfeği alarak kardeşi Ender ile şakalaşmaya başladı. Bu sırada Serdar K., yanlışlıkla tetiğe dokununca ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, kardeşinin göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Ender, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocuk, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Ender K.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayın ardından tüfeğe el koyan polisler, Serdar K.'yi Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

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