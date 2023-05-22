Karı koca can verdi, 3 kişi yaralı

Kazada sürücüler Şaban Kılınç ve Emre Erdoğan ile minibüsteki Mevlüt Ağar (20), İsa Erdoğan (46) ve eşi Gülay Erdoğan (45) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.