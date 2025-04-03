Karı koca tartışması cinayetle son buldu!

İstanbul Esenyurt'ta olay, dün Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift arasında yine bir tartışma yaşandı.

KIZI EVDEYKEN EŞİNİ BIÇAKLADI Kısa sürede büyüyen olayda Ahmet Başak, eşi Ayşegül Başak’ı (41) defalarca bıçakladı. Olayın yaşandığı sırada kızlarının da evde olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI Sağlık ekipleri, evin mutfağında aldığı bıçak darbelerinden ötürü kanlar içerisinde kalan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırıldı.