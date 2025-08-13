Karim Benzema'dan paparazzilere tuhaf tepki

Uzun yıllar Real Madrid'de oynadıktan sonra, şimdi Suudi Arabistan takımı El-İttihad'da top koşturan Karim Benzema, İspanya'nın tatil bölgesi Formentera'da yazın tadını çıkarıyor.

37 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız futbolcu, kendisine eşlik eden bir kadınla birlikte yatta görüntülendi.

Güneş altında telefonuna bakarken objektiflere yansıyan Karim Benzema, kendisini görüntüleyen fotoğrafçıları fark edince önce hakaret anlamına gelen bir el işareti yaptı.

Futbolcu, ardından ayağa kalkıp zafer işaretiyle objektiflere poz verdi.

Tüm zamanların en iyi forvetlerinden biri olarak kabul edilen Benzema, 2021 ve 2022'deki performanslarıyla UEFA Yılın Oyuncusu ve Ballon d'Or'u kazanan beşinci Fransız oyuncu oldu.