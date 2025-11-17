Karim Benzema emekli olacak mı? Kendisi açıkladı

"6 AY SONRA EMEKLİ OLMAYACAĞIM"

Önceliği kendi kulübüne verdiğini belirten Benzema, "Kulüple yüz yüze konuşmam gerekiyor. Onların ne düşündüğünü bilmeliyim. Sadece bir yıl uzatmak için değil, bir proje için kalırım. En iyisi burada kalmak olabilir ama her seçeneği değerlendireceğim. Altı ay sonra futboldan emekli olmayacağım, bu kesin." şeklinde konuştu.