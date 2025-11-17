Habertürk
        Haberler Spor Futbol Karim Benzema emekli olacak mı? Kendisi açıkladı - Futbol Haberleri

        Karim Benzema emekli olacak mı? Kendisi açıkladı

        Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'da forma giyen Karim Benzema, kariyeri ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından emekli olup olmayacağına dair de konuştu.

        Giriş: 17.11.2025 - 20:22 Güncelleme: 17.11.2025 - 20:22
        1

        Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Karim Benzema, ülkede mutlu olduğunu ve Avrupa'dan da teklifler aldığını açıkladı.

        2

        İspanyol basınından AS'a konuşan Fransız yıldız, "Şu anda kendimi burada çok iyi hissediyorum. Oyuncular, taraftarlar, teknik ekip, herkes çok iyi. Sözleşmemin sonuna yaklaşıyorum ama kalacak mıyım, ayrılacak mıyım, bilmiyorum. Birçok şeye bağlı." ifadelerini kullandı.

        3

        "AVRUPA'DAN TEKLİFLER ALDIM"

        Avrupa'dan çeşitli teklifler aldığını dile getiren 38 yaşındaki golcü, "Evet, Avrupa'dan teklifler aldım. Hepsini incelemem gerek. "Aralık'ta 38 yaşında olacağım, ama en az iki yıl daha oynayacağım. Fiziksel olarak iyiyim, çok çalışıyorum ve futbola aşığım." dedi.

        4

        "6 AY SONRA EMEKLİ OLMAYACAĞIM"

        Önceliği kendi kulübüne verdiğini belirten Benzema, "Kulüple yüz yüze konuşmam gerekiyor. Onların ne düşündüğünü bilmeliyim. Sadece bir yıl uzatmak için değil, bir proje için kalırım. En iyisi burada kalmak olabilir ama her seçeneği değerlendireceğim. Altı ay sonra futboldan emekli olmayacağım, bu kesin." şeklinde konuştu.

        5

        Al Ittihad kariyerinde 71 maça çıkan Fransız yıldız, 43 gol - 17 asistlik performans gösterdi.

