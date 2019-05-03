Her insanın mutlaka yaşadığı sağlık sorunlarından bir tanesi olan karın ağrısı, birçok hastalığın belirtisi olabileceği için dikkat edilmesi gereken bir rahatsızlık. Peki bazı anlarda dayanılmaz acılara neden olan karın ağrısı neden olur? Karın ağrısı nasıl tedavi edilir? İşte yanıtlar...

KARIN AĞRISI NEDEN OLUR?

Enfeksiyonlar, fazla gıda tüketimi genel olarak karın ağrılarının en baş sebeplerinden olsa da, pek çok farklı sebepten dolayı meydana gelebilir. Ve bu yüzden karın ağrılarını ciddiye almak gerekir.

Aniden başlayan karın ağrısı uzun süre geçmiyorsa, bulantı, kusma, ishal, kabızlık gibi durumlarda bu şikayetlere ekleniyorsa, derhal bir doktora gözükülmelidir. Elbette bu tür şikayetleri olan herkeste ciddi bir rahatsızlık olmayabilir ancak herhangi bir tetkik yapılmadan hafif diye başlayan bir ağrı mide kanserinin ya da böbrek taşı gibi herhangi bir hastalığın habercisi olabilir. Safra kesesinden kaynaklı ağrılar çoğu zaman karın bölgesinin sağ üst bölümünde hissedilirken, apandisit genellikle karın bölgesinin sağ alt bölümlünde şiddetli ağrılara yol açar.

KARIN AĞRISI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Özellikle ağrısı olan kişilerin doktora gitmeden, herhangi bir teşhis konulmadan önce ağrı kesici almalarına oldukça sık rastlanıyor. Ancak sebebini bilmediğiniz bir ağrı için ağrı kesici almak, hastalığınızın teşhisinin konulmasını ve bulguların azalmasını sağlayarak teşhisin zorlaşmasına sebep oluyor. Bu yüzden her ağrı da ağrı kesici almaktan kaçınmak gerekiyor.

KARIN AĞRISI NEYİN BELİRTİSİ OLABİLİR?

Pek çok farklı çeşidi olan karın ağrısı; geceleri uyurken kişiyi ağrıdan uyandırıyorsa, bulantı ve kusmalara sebep oluyorsa, yürümeye engel olacak kadar ağrı yapıyorsa, 6 saatten fazla sürerek, geçen sürede daha da şiddetleniyorsa, ağrıyla birlikte ateşlenme de baş gösteriyorsa kişi derhal bir uzmana gözükmelidir. Karın ağrısı bu durumda pek çok ciddi hastalığın habercisi olabilir.