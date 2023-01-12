Sadece bir kırmızı ataç ile nasıl ev sahibi oldu?

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Özel bir şirkette CNC operatörü olarak çalışan 23 yaşındaki Onur Töngel, karın ağrısı şikayetiyle ağrı kesici kullanmaya başladı.

Bir süre sonra ağrıları şiddetlenerek artan genç, hastaneye başvurdu. Tetkiklerde midesinin delindiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirlenen hasta, ameliyatla sağlığına kavuştu.

MİDESİ DELİNDİ, AMELİYATA ALINDI

Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Cumbul, hastasının kendilerine şiddetli karın ağrısı şikayetiyle acil servis üzerinden başvurduğunu söyledi.

Hastanın yapılan tetiklerde midesinin delindiğini görünce hemen harekete geçtiklerini anlatan Cumbul, "Mide delinmesinde, mide içi karına yayılacağı için çok erken ve acil müdahale gerektirmektedir. Hastamızı acil ameliyata aldık ve mide delinmesi kısmını onardık" dedi.

SON ZAMANLARDA SIKLIKLA GÖRÜLÜYOR

Mide delinmesi vakalarının son zamanlarda sıklıkla görüldüğüne dikkati çeken Cumbul, şöyle konuştu: "Burada toplumda yanlış bilinen ve anlaşılan bir durum var. Nedeni bilinmeyen karın ağrısında ağrı kesici kullanılmaması lazım. Mide ülserinde ağrı kesiciler kanamaya ve mide delinmesine yol açıyor. Hastamız da karın ağrısı şikayetinde ağrı kesici kullandıktan sonra midedeki ülser, ilaç tedavisiyle tamamen iyileşecekken delinmesi sonucu ameliyatlık hale geldi. Hastamızın genel durumu iyi. Yaranın iyileşmesi için birkaç gün yeme içme olmayacak. Midesi ve karnı ağrıyan, apandisit şüphesi olan ağrı kesicilerle durumu maskeleyebiliyor. Geç kalınmış bir vaka haline geliyor, ameliyatı da zorlaşıyor. Hem hasta hem de bizim açımızdan sıkıntı yaşanabiliyor. Mide ağrısında ülser ve yara varsa ağrı kesici haplar, kanamaya ve delinmeye yol açıyor. Bu şikayetlerde hastanın sağlık kuruluşunda yardım alması gerekiyor."

Cumbul, mide delinmesine bağlı kanamanın artmasıyla ölümle sonuçlanabileceğini kaydetti.

Töngel ise şiddetli ağrıları nedeniyle ağrı kesici haplar aldığını, problemi dayanılamayacak noktaya gelince hastaneye başvurduğunu söyledi.