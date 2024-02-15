Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden 2 kilo saç çıktı

Osmaniye'de uzun süre devam eden karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle defalarca başka sağlık merkezlerine başvuran ve şikayetleri devam eden kadın hasta daha sonra özel bir sağlık kuruluşuna başvurdu. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Turgay Güler tarafından muayene edilen hastanın yapılan tetkikler sonucunda midesinde yabancı bir cisim olduğu tespit edildi ve hastanın ameliyatına karar verildi. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Seçkin Akküçük tarafından yapılan ameliyatta 40 yaşındaki hastanın midesinden 2 adet 12-13 santimetrelik ve ince bağırsağında 10 santimetre uzunluğunda 3 adet toplam 2 kilogram kıl kütlesi çıkarıldı. Yapılan ameliyatın ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve önümüzdeki günlerde taburcu edileceği bildirildi.

NADİR GÖRÜLEN BİR VAKA

Nadir görülen bir vakanın ameliyatını gerçekleştirdiklerini söyleyen Dr. Seçkin Akküçük, "Hastamız yaklaşık bir-bir buçuk aydır sürekli kusma şikayetiyle daha önce başka merkezlere de başvuruyor. Sonrasında dahiliye kliniğine başvuruyor. Burada genel durum bozukluğu olması sebebiyle ki uzun zaman kusması olduğu için tabii ki vücudun yeterli gıda, mineral vitaminleri alamaması ya da aldıklarını kaybetmesi sebebiyle genel durum bozukluğu ortaya çıkıyor. Dahiliyedeki hocamız sayın Turgay Güler hocamızla hastamızı genel durum bozukluğuyla yatırıp tetkiklerine başladık. Bu sırada tetkiklerinde mide ve ince bağırsaklarında tıkanıklığa yol açan, midesini tamamına yakını dolduran ve ince bağırsakta tıkanmaya yol açan büyük kıl yumakları (trikobezoar) denilen sindirilmemiş gıdalardan ya da kıl yumaklarından ya da bazı ilaçlardan oluşan bezoarın olduğunu tespit ettik" dedi.

Akküçük, "Hastamızın genel durumunun toparlanmasını biraz daha bekledik gerekli destek ve tedaviyle hastamız genel durumu artık ameliyata uygun hale geldikten sonra dün ameliyatımızı gerçekleştirdik. Midesinden 2 adet yaklaşık 12-13 santimetrelik ve ince barsağını tam tıkayan yaklaşık 10-11 santimetrelik 2 adet bezoar çıkardık. Şu an hastamızın genel durumu gayet iyi kusmaları ortadan tabii ki kalktı. Bundan sonra iyileşme safhasındayız. Hastamız inşallah birkaç gün içerisinde sağlıklı şekilde taburcu etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

RAPUNZEL SENDROMU TESPİT EDİLDİ

Hastada nadir görülen Rapunzel sendromu tespit ettiklerini belirten Dr. Akküçük, "Bazı psikolojik rahatsızlıklardan dolayı saç yeme alışkanlıkları (trikobezoar) olabilir. Literatürde bu Rapunzel sendromu olarak da geçer. Çoğunlukla midede görülür, nadiren ince bağırsaklarda görülür. Bu hastamızı ilginç kılan özelliklerden bir tanesi hem midede hem de ince bağırsakta ayrı ayrı izole bezoarlarının olmasıydı. Bazen de çok çok daha nadiren de olsa verilen ilaçların erimemesi sonrasında oluşabilir. Hatta bu yeni doğan ya da sonrasındaki bebeklik aşamasındaki çocuklarda sütün sindirilememesine bağlı olabilir ama onları çok çok nadir görüyoruz. En çok gördüğümüz phytobezoar, sonrasında da trikobezoar yani saç yeme alışkanlığıdır" dedi.

"KANAMAYA YOL AÇABİLİRLER"

Hastalarının bundan sonra saç yeme alışkanlığından kurtulması için gerekli desteği alacaklarını umduklarını kaydeden Dr. Akküçük, şunları söyledi: "Bezoarlar çoğunlukla geç fark edilirler çünkü belirli bir boyuta gelene kadar bulgu vermezler. Eğer hekime gidilmemişse de bu hastamızda olduğu gibi artık ilerlemiş tıkanıklıklar görülebilir. Bazen kanamaya yol açabilirler. Hastamızda kanama yoktu ama midesi kanamaya yakın derecede iltihaplanmıştı. İlaçla tedavisi pek mümkün değildir maalesef. Phytobezoar sebze artıkları ya da çocuklarda görülen laktobezoarlar belki eritici enzim ya da asitli gıdalarla içeceklerle eritilmeye çalışılsa da çoğu zaman cerrahi gerekir. Trikobezoarda zaten ilaç tedavisinin yeri yoktur. Dolayısıyla ameliyat gerekiyor ve biz de ameliyatımızı başarıyla gerçekleştirdik" dedi.