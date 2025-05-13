"Karın ağrısını hafife almayın"

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Burak Işık, "Kanserin en sinsi ve ölümcül formlarından biri olan pankreas kanseri, erken dönemde belirti vermemesi nedeniyle çoğu zaman geç tanı alıyor. Ancak doğru zamanda ve doğru cerrahiyle bu hastalığa karşı ciddi bir yaşam şansı mümkün. Özellikle pankreas başı, onikiparmak bağırsağı ve safra yolları bölgesinde yerleşen tümörlerde uygulanan bir ameliyatın hayat kurtarıcı etkisi yüksek, ancak herkesin yapmaya cesaret edemediği bir ameliyattır” dedi.

Ameliyatın yalnızca tümörün çıkarılmasını değil, aynı zamanda sindirim sisteminin yeniden inşa edilmesini içerdiğini belirten Prof. Dr. Işık, şunları söyledi: "Ameliyat sırasında pankreasın baş kısmı, safra yollarının bir bölümü, safra kesesi, onikiparmak bağırsağı ve çoğu zaman midenin bir kısmı, çevresindeki lenf bezleriyle birlikte çıkarılır. Ardından pankreasın kalan kısmı, safra yolu ve mide, ince bağırsağa bağlanarak sindirim sistemi tekrar kurulur. Bu, sadece teknik değil aynı zamanda fizyolojik bir hassasiyetle yürütülmesi gereken bir süreçtir. Bu nedenle ameliyat yalnızca yüksek deneyim ve uzmanlık gerektirir. Bu cerrahi müdahale, ileri düzey planlama, ciddi ekipman altyapısı ve disiplinler arası iş birliği gerektirir."