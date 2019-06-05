Karıncayiyen kelimesi birleşik mi, ayrı mı yazılır? Vatandaşların aklına bu soru takıldı. Türk Dil Kurumu'na göre ise iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte karıncayiyen kelimesinin yazım şekli.

KARINCAYİYEN Mİ, KARINCA YİYEN Mİ?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda karınca yiyen kelimesi sözlükte bulunmamaktadır. Karıncayiyen isimdir.

TDK'da kelimenin doğru yazımı "karıncayiyen" şeklinde ayrı yazılır.

Karıncayiyengillerden, Avustralya'da yaşayan, karıncayla beslenen bir tür memeli, karıncakuşu (Echidna acule ata).