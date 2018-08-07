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Karısı ve onun sevgilisini 2 çocuğunun gözü önünde öldürmüş

İstanbul Bağcılar'da Suriye uyruklu Hulud Hemdos ile sevgilisi olduğu öne sürülen adamı öldüren Muhammed El A. Suriye'ye kaçmak için Kilis'e gitmek isterken Düzce'de yakalandı. Zanlının, iki çocuğunun gözü önünde cinayeti karısının kardeşi olan Fahad H. ile birlikte işlediği belirlendi.

07.08.2018 - 16:23 | Güncelleme:

Nihat Uludağ'ın haberine göre Suriye uyruklu Ferac El Abid dün Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, ağabeyi ve yengesinin 2 yeğenini kendisine bıraktığını, çocukları götürmek için evlerine gittiğinde kapıda kan izi gördüğünü söyledi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, kaybolduğu söylenen Suriyeli çiftin Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1418 Sokak'ta bulunan evlerine çilingir yardımıyla girdi. Polis evde Hulud Hemdos ile üzerinden kimlik çıkmayan bir erkeğin kanlar içerisindeki cesetleriyle karşılaştı.



ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Olayla ilgili çalışma yapan polis, cinayetlerin Hulud Hemdos'un kocası Muhammed El A. ve öldürülen kadının kardeşi Fahat H. tarafından işlendiğini belirledi. İddiaya göre Suriye uyruklu Fawaz A., kendisiyle aynı evde kalan Suriyeli arkadaşının, Muhammed El A.'nın karısı Hulud Hemdos ile ilişkisi olduğunu aile üyelerine söyledi. Bunun üzerine Suriye uyruklu Yusuf El A. ve Ahmad A., Hulud Hemdos'un evini gözlemeye başladı. Dün sabah saat 06.00 sıralarında genç kadının evine ilişki yaşadığı öne sürülen kişinin gelmesi üzerine gözcüler durumu koca Muhammed El A.'ya bildirdi. Muhammed El A. da kayınbiraderi Fahad H. ile birlikte eve girdi. Genç kadın ve sevgilisi olduğu öne sürülen adam, kadının iki çocuğunun gözü önünde işkence yapıldıktan sonra bıçaklanarak öldürüldü.

SURİYE'YE KAÇMADAN YAKALANDILAR

Asayiş Bürosu ekipleri, eşini öldüren Muhammed El A.'nın özel bir otomobille Kilis'e doğru hareket ettiğini belirledi. Düzce'de düzenlenen operasyonda zanlı, yanında bulunan 4 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Cinayete karıştığı belirtilen öldürülen kadının kardeşi Fahat H. de Gaziantep'te yakalandı. Cinayete yardım ve yataklıkta bulunan Suriye uyruklu 6 kişi daha gözaltına alındı.

YALAN SÖYLEMİŞ

Gözaltına alınan kişiler arasında polise ihbarda bulunan katil zanlısı kocanın kardeşi Ferac El Abid'in de bulunduğu öğrenildi. Ferac El Abid'in olaydan haberi olduğu ve cinayetten sonra çocukları evden aldığı, ağabeyinin kaçması için yeterli zaman geçtiğini düşündüğü sırada da polise başvurduğu öne sürüldü.

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