Karışık Bitki Çayının Faydaları Nelerdir? Karışık Bitki Çayı Nasıl Yapılır?

Geçmişten günümüze sıklıkla kullanılan karışık bitki çayları çeşitli sağlık problemleri üzerindeki şifalı özellikleri nedeniyle insanların tercih ettiği çaylardır. İçeriğindeki bitkilerin geniş bir fayda alanına sahip olması nedeniyle pek çok sağlık probleminde etkili olduğu bilinen karışık bitki çayları sağlık açısından pek çok faydaya sahiptir. Peki, karışık bitki çayı nasıl yapılır? İşte, konu ile ilgili tüm detayları bir sonraki başlıkta bulabilirsiniz…

KARIŞIK BİTKİ ÇAYI NASIL YAPILIR? Bitkilerin şifalı özelliklerinden faydalanmak isteyen kişiler için merak edilen konulardan biri “Karışık bitki çayı nasıl yapılır?” sorusunun yanıtıdır. İşte, pek çok bitkinin bir araya getirilmesi ile oluşan karışık bitki çayının yapılışı… Karışık bitki çayı tarifi için gereken malzemeler:

• 2 tatlı kaşığı yeşil çay • 1 ya da yarım çubuk tarçın • 3 tane karanfil • 1 elma kabuğu • 5 cm limon kabuğu • 1 – 2 dilim limon • 2 cm zerdeçal • 2 cm zencefil • 4 tane kurutulmuş enginar yaprağı • Yarım avuç ıhlamur çiçeği • 1 tatlı kaşığı nar çiçeği • 5 fincan su REKLAM Karışık bitki için gerekli malzemeler bu şekilde sıralanabilir. Peki, karışık bitki çayı nasıl demlenir? Karışık bitki çayı yapımı için bütün malzemeleri büyük bir demliğin içerisine aktarın. Ardından kaynatmış olduğunuz suyu demliğin içerisine boşaltın ve demliği karıştırın ağzını kapatın. Ortalama 15 – 20 dakika boyunca demlenmesi için bırakın. Daha sonrasında ise çayı yeniden karıştırıp süzün. Afiyet olsun!

KARIŞIK BİTKİ ÇAYI NEYE İYİ GELİR? Çeşitli bitkilerin bir araya gelerek hoş bir tat oluşturduğu karışık bitki çaylarının sağlık üzerinde çeşitli faydaları olduğu bilinir. Peki, karışık bitki çayları neye iyi gelir? İşte, sorunun cevabı… Karışık bitki çayı faydaları saymakla bitmez. İçeriğindeki yeşil çay hem bitki çayı için bir temel oluştururken hem de antioksidan kaynağı olmasından dolayı bağışıklık sistemi için güçlendirici bir etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra karışık bitki çayı faydaları şu şekilde sıralanabilir;

• Kan dolaşımını dengeler. • Metabolizma hızını arttırır. • Kan şekerindeki ani değişikliklere engel olur. • Ciltteki leke ve sivilce görünümü azaltır. • Sindirim sorunlarını önler. • Enerji verir. • Yağ yakımını sağlar. • Vitamin ve mineral bakımından zengindir. REKLAM KARIŞIK BİTKİ ÇAYI NE İŞE YARAR?

“Karışık bitki çayı ne işe yarar?” sorusu bitkilerin şifalı özelliklerinden faydalanmak isteyen kişilerin sıklıkla yanıtını merak ettiği bir sorudur. Çeşitli bitkilerin bir araya getirilmesi ile yapılan bu bitki çayı bitkilerin sahip olduğu şifalı özellikler sayesinde kişinin sahip olduğu bir takım sağlık problemlerinin düzeltilmesinde etkili rol oynadığına inanılır.

Hem soğuk hem sıcak olarak tüketilebilen bu bitki çayları genellikle mideyi rahatlatma, sakinleştirme, metabolizmayı hızlandırma, bağışıklık sistemini güçlendirme ve enerji verme gibi çeşitli faydalara sahiptir. Her ne kadar yüzyıllardır kullanılan bitki çaylarının sağlık problemlerine iyi geldiği düşünülse de bir doktora danışmadan bu bitki çaylarının tedavi amaçlı olarak kullanılması pek doğru olmaz. Kişinin kullandığı ilaçlar ile etkileşime girebildiği gibi diğer çeşitli yan etkilere de sebebiyet verebileceğinden bitki çaylarının tüketiminden önce bir doktor görüşü almak önemlidir.

REKLAM KARIŞIK BİTKİ ÇAYI ZAYIFLATIR MI? Karışık bitki çayları ile ilgili en merak edilen konulardan bir diğeri de “Karışık bitki çayı zayıflatır mı?” sorusunun yanıtıdır. Karışık bitki çayları ödem attırıcı ve hızlı yağ yakımı sağlayıcı özellikleri ile bilinir. Ancak bitki çayları tek başına zayıflatıcı özelliğe sahip değildir. Kişinin zayıflaması için bir beslenme uzmanı tarafından hazırlanmış olan beslenme programlarına uyması gerekir.