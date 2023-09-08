Karısını ayağından vurdu, serbest kaldı!

Eşini ayağından vuran şüpheli serbest bırakıldı Kadına yönelik şiddet bu kez Kocaeli İzmit'te feci bir saldırı ile ortaya çıktı. İlçede bir kişi tartıştığı karısını ayağından vurdu. Gözaltına alınan zanlı ise eşi şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.09.2023 - 14:31 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:45 facebook

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