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Karısını boğazından bıçaklayan cani, kendisini engelleyenlere biber gazı sıktı

Kayseri'de uzaklaştırması bulunan koca, takip ettiği karısını bir mağazada boğazından bıçakladı. Kendisini engelleyenlere biber gazı sıkan saldırgan koca, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek, polis ekiplerine teslim edildi. Saldırgan Okan T.'nin gözaltına alınma anını ise kızı cep telefonu ile görüntüledi. Korkunç olay, geçen yıl 18 Ağustos'ta yine dükkanda 6 yıl önce boşandığı eşi Fedai Varan tarafından kızının gözleri önünde bıçaklandığı vahşeti hatırlattı

kayseri boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı
İHA

Kayseri'de uzaklaştırması bulunan koca, takip ettiği karısını bir mağazada boğazından bıçakladı. Korkunç olay, geçen yıl 18 Ağusta yaşanan Emine Bulut vahşetine hatırlattı.

Korkunç olay, Melikgazi ilçesine bağlı Belsin 30 Ağustos Mahallesi'nde meydana geldi. Uzaklaştırması olan 47 yaşındaki Okan T. Konya'dan gelerek ayrılma aşamasında olduğu eşi Ayşegül T.'yi takip etti. Ayşegül T.'yi bir mağazada sıkıştıran Okan T. bıçakla saldırdığı kadını boğazından yaraladı.

Saldırı sonrasında vatandaşlar yaralı kadının yardımına koşarak, saldırgan kocayı etkisiz hale getirdi. Kendisine engel olmak isteyen vatandaşlara biber gazı sıkan cani, etkisiz hale getirilip, polis ekiplerin teslim edildi. Saldırgan Okan T.'nin mağaza içerisinde kelepçelenerek gözaltına alınma anı ise kızı tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Vatandaşlar, Okan T.'nin eşine saldırdıktan sonra müdahale ettiklerini ve kadını kurtardıklarını anlattı. Gözaltına alınan Okan T. hakkında işlem başlatılırken, Ayşegül T.'nin durumunun ise iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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